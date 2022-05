Torino-Napoli [Formazioni] Juric ha sciolto i dubbi a centrocampo. Attacco pesante per Spalletti

Questo pomeriggio allo stadio “Grande Torino”, fischio d’inizio ore 15,00, i granata affronteranno il Napoli per la terz’ultima giornata di campionato. Per i padroni di casa, saranno assenti Lukic per squalifica e infortunati in attacco Zaza e Sanabria. A centrocampo giocheranno Pobega e Ricci. In difesa spazio a Izzo, Bremer e Rodriguez. In avanti Brekalo, Praet e Belotti. In casa partenopea recuperati Di Lorenzo e Anguissa, mentre in zona offensiva spazio a Lozano, Mertens, Insigne ed Osimhen.

Fonte: CdS