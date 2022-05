Simone Giacchetta (d.s. Cremonese): “Gaetano? Mi auguro che resti con noi anche in A”

Da ieri sera la Cremonese, dopo 26 anni, ritorna in serie A, ma si comincia a pianificare il futuro. A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Show”, è intervenuto il d.s. del club grigiorossi Simone Giacchetta. «Gianluca è cresciuto tantissimo come calciatore, è stato un protagonista della nostra Cremonese. Quando sta bene ed è in forma, la Cremonese ne trae un vantaggio enorme. Dovesse restare alla Cremonese forse sarebbe un percorso corretto e fatto su misura per lui. Ha dimostrato di meritare l’attenzione del suo club, che è il Napoli. Poi il livello dei calciatori azzurri è molto elevato e c’è bisogno di fare subito risultato. Dipende un po’ dalla visione e dalle esigenze del club. Se non dovesse essere ritenuto pronto per il Napoli sarei ben felice di riabbracciarlo. Tutti i prestiti ci hanno dato tanto, vedremo se ci saranno le possibilità di andare avanti insieme, ne parleremo con le rispettive società».

La Redazione