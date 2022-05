SERIE A – Torino-Napoli 0-1, gli up e i down della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il successo per 6-1 contro il Sassuolo, oggi ha sfidato il Torino per la terz’ultima giornata di campionato. Iniziano meglio i granata con Belotti, ottima parata d’istinto di Ospina. Gli azzurri fanno la gara e sfiorano la rete con Mertens su punizione, palla che sibila la traversa. Nella ripresa la squadra di Spalletti spinge di più ed ha la palla del vantaggio su rigore, ma Berisha para su Insigne. Il capitano, poco dopo, cerca di rifarsi, ma Izzo lo ferma all’ultimo istante. Il Napoli, continua ad attaccare e passa in vantaggio con palla recuperata da Fabian Ruiz e tiro sotto le gambe del portiere di casa. Al triplice fischio la soddisfazione degli azzurri che vincono la dodicesima gara in trasferta e allungano sulla Juventus a +4 al terzo posto. Ecco le pagelle della sfida allo stadio “Grande Torino”.

Up

Ospina 6,5 – In attesa di conoscere il futuro del portiere colombiano, anche oggi come sempre una certezza. Splendida parata d’istinto su Belotti, sicuro con i piedi e anche nelle uscite. Insomma il solito.

Di Lorenzo 6,5 – Era in dubbio, visto i problemi fisici, ma stringe i denti e in fase difensiva tiene su Vojvoda. Nella ripresa spinge e difende, come sempre, non si risparmia.

Koulibaly 7 – Solo una volta di perde Belotti, ad inizio gara, ma poi come sempre il difensore senegalese non sbaglia un colpo. Vince i duelli con il “gallo” e nel finale una diagonale perfetta su Pellegri. Come sempre il “Comandante”.

Mario Rui 7 – Il laterale portoghese aveva Singo un cliente tosto fisicamente, ma anche oggi conferma che è una stagione positiva. Non sbaglia un intervento e anche nelle diagonali non è male fino al triplice fischio.

Anguissa 7 – Al centrocampista camerunense manca solo il gol, ma per il resto è un centrocampista a tutto campo. Vince tutti duelli e nella ripresa è una sorta di muro.

Fabian Ruiz 7 – Lo spagnolo, dopo i progressi mostrati contro il Sassuolo, oggi aveva il Torino un avversario davvero tosto. Inizio non positivo, poi cresce fino ad arrivare al gol che vale tre punti. Settimo centro per l’ex Betis.

Mertens 6,5 – Anche se non ha molti palloni, il Torino chiude tutti i varchi, il belga, quando si destreggia è un osso duro per tutti. Punizione che esce fuori di un soffio e tiro a palombella che va alta di poco. Esce stremato, ma come sempre non molla mai. Che palla per Insigne a metà secondo tempo.

Down

Rrahamani 5 – Nel complesso il Napoli non rischia molto contro il Torino, ma il difensore ex Hellas Verona oggi non è andato bene. Spesso sbaglia i tempi anche in fase di chiusura. Deve migliorare in questo aspetto, perchè i margini di crescita ci sono.

Lozano 5,5 – Il messicano tutto sommato non gioca male nel primo tempo, anzi, spinge un paio di volte a destra, poi una volta a sinistra. Nella ripresa il giallo lo condiziona e si innervosisce. Spalletti lo capisce e lo toglie dal campo.

Insigne 5 – Il capitano cercava un’altra prestazione positiva, ma oggi con il Torino, la porta era stregata. Primo tempo lotta e si sacrifica. Nella ripresa non segna dal dischetto e spreca il contropiede del vantaggio. Esce sorridendo, in attesa di giocare con il Genoa l’ultima davanti alla sua gente.

Osimhen 5,5 – Il nigeriano, lotta, si sbraccia e a volte vince i duelli con Bremer. Manca però di giusta cattiveria negli stop. Ha il merito di aver creato il varco per il gol di Fabian Ruiz, ma oggi non è stato il solito.

A cura di Alessandro Sacco