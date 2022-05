Serie A/ Sassuolo-Udinese 1-1: Pareggio divertente a Reggio Emilia!

Dopo un primo tempo piacevole, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 51esimo, Deulofeu a tu per tu con Consigli calcia centrale trovando la deviazione del portiere neroverde. Al 58esimo, sugli sviluppi di una punizione, Ayhan stacca di testa, grande risposta di Silvestri. Al 77esimo, sugli sviluppi di corner Soppy calcia trovando la deviazione di Consigli, che finisce sui piedi di Nuytinck che insacca a porta vuota. All’83esimo, Deulofeu serve in area Udogie che impegna Consigli in un ottimo intervento. Al 92esimo, Traorè dribbla un avversario e incrocia trovando la strepitosa deviazione di Silvestri. Dopo 4 minuti di recupero è terminato il match!

Pareggio che alla fine accontenta entrambe le squadre, date le situazioni tranquille di classifica, che hanno giocato a viso aperto e mostrato un ottimo calcio. Migliori in campo Consigli per il Sassuolo e Nuytinck per l’Udinese.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Muldur ( 86′ Tressoldi ), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi ( 86′ Traorè ), Maxime Lopez; Matheus Henrique, Raspadori, Berardi; Scamacca ( 65′ Defrel ). All.: Dionisi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez ( 61′ Nuytinck ); Molina ( 61′ Soppy ), Makengo, Walace, Pereyra ( 74′ Samardzic ), Udogie; Pussetto ( 61′ Nestorovski ), Deulofeu. All.: Cioffi

Ammonizioni: 15′ Perez (U), 39′ Becao (U), 39′ Ayhan (S), 76′ Kyriakopoulos (S)

Marcatori: 6′ Raspadori (S), 77′ Nuytinck (U)