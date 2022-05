Serie A/ Sassuolo-Udinese 1-0 (1T): Partita piacevole al Mapei Stadium!

Questo pomeriggio alle ore 18:00, va in scena il match Sassuolo-Udinese, valido per la 36esima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al minuto 6′, Raspadori si inserisce in area e crossa basso dal fondo per la zampata di Scamacca, che spiazza Silvestri. Al 19esimo, Makengo serve in verticale Pereyra che incrocia la conclusione sfiorando il palo. Al 24esimo, Frattesi salta Walace in area e calcia, sfera alta sopra la traversa. Al 30esimo, Ferrari lancia in profondità Berardi, che in area salta Silvestri ma spara alto a porta sguarnita. Al 36esimo, Becao appoggia di testa per Perez che in girata manca di poco la porta. Sul ribaltamento di fronte, Scamacca va via e dal limite dell’area calcia di potenza trovando la respinta di Silvestri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Matheus Henrique, Raspadori, Berardi; Scamacca. All.: Dionisi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Udogie; Pussetto, Deulofeu. All.: Cioffi

Ammonizioni: 15′ Molina (U), 39′ Becao (U), 39′ Ayhan (S)

Marcatori: 6′ Raspadori (S)