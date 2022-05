SERIE A, Lazio-Sampdoria 2-0: Biancocelesti quinti in classifica

LAZIO-SAMPDORIA:

Patric, alla prima realizzazione in Serie A, porta in vantaggio la Lazio. 1-0. Luis Alberto, poi, raddoppia. 2-0. La reazione dei Blucerchiati è solo nel palo di Quagliarella, colpito al 90′. La squadra di Mister Sarri si porta così al provvisorio quinto posto, solitario, in classifica. In attesa della Roma. La Sampdoria non riesce nella continuità di risultato, dopo la vittoria nel derby della Lanterna. Salvezza, quindi, non ancora aritmetica.

LAZIO (4-3-3):

Strakosha; Lazzari (77′ Hysaj), Acerbi, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (64′ Lucas Leiva), Luis Alberto (77′ Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (83′ Romero).

A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Luiz Felipe, Kamenovic, Radu, Akpa-Akpro, Leiva, Basic, Romero, Cabral, Bigonzoni.

Allenatore: Maurizio Sarri

SAMPDORIA (4-5-1):

Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby (77′ Askildsen), Vieira (86′ Trimboli), Rincon, Sabiri (68′ Damsgaard); Caputo (68′ Quagliarella).

A disp.: Ravaglia, Falcone, Supriaha, Ekdal, Askildsen, Yoshida, Magnani, Quagliarella, Murru, Damsgaard, Trimboli, Conti.

Allenatore: Marco Giampaolo

MARCATORI: Patric (L), Luis Alberto (L)

AMMONITI: Vieira (S), Hysaj (L)