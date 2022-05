PRIMAVERA 1 – Rimonte pazzesche di Spal e Cagliari. La Roma sbanca Lecce

Il campionato Primavera 1 è arrivato alla fase decisiva della regular season, dove tutto è ancora in ballo. Ad esempio per la zona play-out, il Napoli si complica tutto, dopo aver perso in rimonta contro la Spal, mentre l’Hellas Verona rifila sei reti in casa contro il Bologna. Colpo della Roma sul campo del Lecce, che resta in zona play-out. Gol e spettacolo tra Sassuolo e Juventus che termina 2-2.

Risultati Primavera 1

Spal-Napoli 4-3

Verona-Bologna 6-0

Cagliari-Pescara 4-3

Sassuolo-Juventus 2-2

Lecce-Roma 2-3