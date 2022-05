Napoli-Olivera, affare in dirittura d’arrivo

Il mercato del Napoli sta lentamente prendendo forma, per cercare di completare alcuni reparti importanti per la prossima stagione. Dopo il georgiano Kvaratskeila, annunciato dal presidente De Laurentiis la scorsa settimana, è in dirittura d’arrivo Mathias Olivera. Ieri il presidente del Getafe Torres a Radio Kiss Kiss, ha aggiornato sulla trattativa, il club azzurro dovrà pagare la clausola che si aggira sui 20 milioni. La novità, come riporta il Mattino, basterebbero anche 12 per chiudere l’affare. Con il giocatore l’accordo già c’è, contratto di 5 anni e ingaggio ad 1,3 milione a stagione. Salvo colpi di scena, il secondo acquisto estivo è praticamente fatto, poi si penserà anche a vendere, ma questa è un’altra storia.

La Redazione