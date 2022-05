Mercato Napoli – 2 giocatori dal Verona, 2 dall’Empoli, e Gaetano che ritorna alla base

Bisognerà aspettare la fine del campionato per cominciare a mettere a posto i pezzi di un puzzle che si chiama mercato calcistico. Il Napoli ha da sistemare i vari reparti sia lì dove ci saranno delle partenze, che dove c’è inevitabilmente bisogno di rinforzi, come scrive oggi Il Mattino. “Il Verona ha promesso che resisterà alle tentazioni per Barak e Casale in attesa proprio delle mosse del Napoli: ma anche qui dipende da chi va via. E anche l’Empoli ha alcuni gioiellini che piacciono come Asllani e Bajrami. Senza dimenticare che Gaetano tornerà alla base. Demme (lo cerca la Fiorentina) potrebbe andar via ma anche la posizione di Fabian non è saldissima.