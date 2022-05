Lozano senior: “Hirving? A Napoli si trova bene anche per merito di mister Spalletti”

Ne mancano tre e poi verrà il futuro, nel quale ognuno andrà a leggere a modo suo: Hirving Lozano ha già cominciato a farlo e, all’improvviso, ha riscoperto il desiderio di starsene a Napoli, lasciando che un «grande club» resti ipotesi successiva. I quaranta milioni per il suo acquisto, il più costoso prima che comparisse Osimhen, sono diventati per un po’ un tormento ma il Lozano dell’anno scorso e anche quello di alcuni scorci di questa stagione per lui disgraziata – si è rivalutato e adesso insegue un’affermazione totale, in un ruolo che gli appartiene e che sente esattamente suo. L’idea nuova è un anno a sinistra, la corsia che gli è stata spesso occupata da Insigne, che pareva potesse essere sua dal 2019 e che invece ha dovuto quasi sistematicamente osservare dalla fascia opposta. Però le situazioni sono cambiate, lo «scugnizzo» sta per prendere un aereo, direzione Toronto, e Lozano avverte la possibilità di giocare dove ha sempre fatto, quello spazio che maggiormente gli piace e che il suo papà, Jesus, ritiene uno dei motivi che stuzzicano il figlio. «Spalletti gli ha dato fiducia, si trova bene con lui e spero possano andare avanti. L’addio di Insigne può dargli più spazio sulla fascia sinistra. Hirving si trova molto bene a Napoli, è contento della città e vuole restare. Un top club? Ovviamente ha i suoi sogni, ma adesso pensa a far bene con il Napoli».

Fonte: A. Giordano (Cds)