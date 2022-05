Licenze UEFA 2022-23, Napoli in regola, Salernitana non pervenuta!

La Federcalcio ha rilasciato ieri le licenze Uefa per la stagione 2022-23. Dopo aver esaminato la documentazione pervenuta, la Commissione ha dato parere positivo a 17 società del massimo campionato, al Parma e a 8 club femminili. Nell’elenco della Serie A non figurano Salernitana, Empoli e Venezia, poiché una volta aperto il procedimento si sono ritirate e non hanno presentato alcuna domanda. Le motivazioni di questa auto-esclusione sono legate alla “non necessità” del “pass” vista la posizione in classifica delle tre (la licenza serve per partecipare alle coppe europee), ma probabilmente anche in considerazione alla difficoltà nel rientrare dentro alcuni paletti finanziari imposti dalla confederazione europea. Il caso del Parma, unico club di Serie B, è legato invece alla volontà di ospitare comunque al Tardini manifestazioni di rilievo internazionale, come le partite della Nazionale. Uno stadio funzionale ai criteri Uefa è infatti uno dei requisiti per ottenere da Nyon la licenza.

Fonte: CDS