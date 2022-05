Koulibaly-Osimhen, entrambi sul mercato, ma le offerte non “soddisfano”

Sembra impossibile pensare di perdere due pedine importanti per il Napoli come Koulibaly ed Osimhen, ma in realtà entrambi sono sul mercato, aspettando l’offerta “monstre” che possa soddisfare De Laurentiis, come scrive oggi Il Mattino. ” Le due stelle Osimhen e Koulibaly sono sul mercato: la Premier ha bussato alla porta di De Laurentiis per il nigeriano ma né Newcastle né Manchester United hanno fatto l’offerta che non può essere rifiutata. In Italia si muove il Milan. Se va via Osimehn, il Napoli si butterà su Broja, attaccante di 20 anni di proprietà del Chelsea ma in prestito al Southampton. Il vero problema è che non si sa con chi trattare al Chelsea. E Koulibaly? Il Barcellona, sostengono in Spagna, è pronto a offrire 40 milioni. Ma nessuno si è ancora fatto vivo.