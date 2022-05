Juric carica il Toro: “Voglio il massimo nelle ultima partite”

Juric carica il Toro. «Voglio che la squadra continui ad esprimersi così: abbiamo soltanto 15 giorni di lavoro, è giusto non mollare fino alla fine. Gli avversari sono tosti in queste ultime partite, l’idea è fare più punti possibile», dice nella conferenza stampa di vigilia. I granata sono decimi in classifica, il discorso salvezza è stato archiviato da tempo e la zona Europa League è irraggiungibile. Juric vuole ottenere il massimo e spinge sempre sull’acceleratore. «Stanno tutti abbastanza bene, mancherà Lukic ma vedremo tutte le soluzioni e come fare per sostituirlo». In attacco è indisponibile Sanabria, Praet e Brekalo giocheranno in appoggio a Belotti, il valore aggiunto del Toro, il capitano che deve ancora definire il suo futuro. Tra i pali sarà Berisha, lo ha rivelato proprio Juric in conferenza stampa. «In porta ci sarà Berisha». La difesa a tre ruoterà intorno al perno centrale Bremer, uno dei grandi protagonisti di questa stagione del Toro, ai suoi lati Djidji e Rodriguez. Esterni di centrocampo Singo e Vojvoda.

Il Mattino