Il 10 maggio la tappa milanese di presentazione del libro di Tommy Mandato

Si svolgerà presso “Pizzicato Municipio Napoletano” la tappa milanese di presentazione de “Il centravanti in giacca e cravatta“, il libro di Tommaso Mandato, edito da Homo Scrivens.

L’appuntamento è per martedì 10 maggio alle ore 18.30, una data storica per tutti i napoletani. Esattamente 35 anni fa il Napoli conquistava infatti il suo primo Scudetto sotto la guida di Ottavio Bianchi in panchina e di Diego Armando Maradona in campo.

E durante la presentazione del libro è prevista la proiezione del documentario “La partita nel fango“, prodotto da Mediaset Infinity ed a cura di Gabriella Simoni, alla quale prese parte lo stesso Mandato nel celebre pomeriggio di Acerra nel 1985. Quel ricordo rappresenta uno dei capitoli più significativi del libro che ripercorre la carriera e la vita di Tommy Mandato, diventato poi avvocato, procuratore sportivo, opinionista televisivo e organizzatore di eventi incentrati sulla prevenzione delle malattie.

All’evento, organizzato in collaborazione con Milano Azzurra 1984, Io Mangio Campano, l’associazione Cuore Argentino, moderato dal giornalista Dario De Simone, parteciperà come ospite d’onore il Console Argentino a Milano, Luis Pablo Niscovolos. Il rappresentante diplomatico aveva già preso parte alle celebrazioni, proprio sotto la sede del Consolato Argentino, in memoria del Pibe de Oro in occasione del primo anniversario dalla scomparsa.

Sarà anche l’occasione per annunciare ufficialmente l’imminente disputa del primo trofeo “Maradona”, dedicato ai ragazzi delle scuole calcio, in programma a Casarile il prossimo 5 giugno.

La location dell’evento è “Pizzicato Municipio Napoletano”, locale inaugurato appena un anno fa e ispirato ad una celebre paninoteca situata nel centro di Napoli, a Piazza Municipio, a partire dagli anni ’50. Sarà quindi possibile degustare le prelibatezze tipiche della cucina partenopea.