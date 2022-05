Fabio Cannavaro tra i diplomati per il Club Management della FIFA

Un altro passo avanti in carriera per Fabio Cannavaro, che sembra voler tagliare tutti traguardi che gli si presentano nel suo cammino, come scrive oggi il Corriere dello Sport. Un altro alloro, un altro step di una carriera che da giocatore è stata stellare e da allenatore è in continua evoluzione in attesa di una nuova occasione dopo lo scudetto cinese e la Supercoppa conquistati con il Guangzhou Evergrande. Fabio Cannavaro è stato tra i partecipanti dell’edizione inaugurale del Diploma in Club Management della FIFA, coronamento di un corso di tredici mesi organizzato per la prima volta e riservato a trentadue iscritti. Cannavaro ha ritirato il diploma nella sede di Zurigo, in Svizzera, in occasione di una cerimonia presenziata dal numero uno dell’organismo mondiale del calcio, Gianni Infantino: la singolarità è che Fabio si è diplomato in qualità di allenatore, in un gruppo composto prettamente da dirigenti. Durante il corso, inserito nelle attività Fifa finalizzate a professionalizzare il calcio, gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con esperti del settore in merito ad argomenti di ogni tipo: dalle operazioni dei club, la gestione degli stadi e il marketing, fino alla comunicazione, le questioni legali e i settori giovanili.