Fabian: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo Champions, i tifosi lo meritano”

Un gol (il primo dentro l’area di rigore della sua stagione) per sbancare Torino e far sorridere il Napoli anche lontano da casa. «Ho avuto un po’ di fortuna recuperando palla e arrivando in area. Sono contento per il gol» ha detto subito Fabian Ruiz. «Sapevamo fosse una gara complicata, loro sono aggressivi e forti, ti vengono addosso, ma volevamo vincerla e prenderci i tre punti per rispondere ancora alla sconfitta di Empoli. È per i tifosi che sono venuti qua per noi». «Non so cosa sia successo a Empoli, ma non possiamo più permettercelo. Siamo forti e abbiamo fatto una buona stagione, quindi volevamo vincerla e si è visto dal primo minuto. Abbiamo creato tanto per poter fare gol» ha continuato Fabian a Dazn. «Il nostro obiettivo era la Champions e l’abbiamo raggiunto, la città e i tifosi lo meritano. Fino alla fine siamo stati vicino allo scudetto ma dobbiamo essere contenti lo stesso, continueremo bene anche nelle ultime due. Abbiamo giocato per il futuro, il Napoli deve sempre restare in vetta alle classifiche, speriamo di aver costruito qualcosa per il prossimo anno».

