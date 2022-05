Etrit Berisha, Portiere del Torino: “La più forte che ho visto”

Etrit Berisha, Portiere del Torino:

“Insigne? Ho studiato il suo modo di tirare, ha calciato gli ultimi 5-6 forte e angolati. Sono stato fortunato. Abbiamo giocato alla pari, nel primo tempo non ho dovuto fare interventi. Loro hanno giocatori che fanno la differenza e si è visto. Il Napoli è la squadra più forte che ho visto, nel secondo tempo è stato davvero difficile da affrontare. Sono al Torino e il futuro spero che sia qui. Voglio restare per aiutare questa squadra che può fare grandi cose. Un voto? Cerco di dare sempre il massimo; peccato per i punti persi, potevamo essere in corsa per l’Europa. Ci è mancato qualcosa, ora vogliamo chiudere bene. Belotti? È un ragazzo stupendo, ha fatto tanto per il Torino e speriamo che rimanga. È una sua decisione. Superga? Mi ha colpito tantissimo, emozioni mai provate prima. C’era tanta gente, è stata una manifestazione bellissima da vivere. Speriamo di diventare un grande Toro come quello”.