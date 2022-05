DAZN – Spalletti sulla conferenza: “Io parlo per me, loro lavorano in 7!”

Mister Spalletti interviene ai microfoni DAZN a fine gara: “Il futuro per noi che facciamo questo lavoro è il prossimo allenamento, la prossima partita. I ragazzi devono essere premiati per quanto fatto, per la serietà, ma pare che ciò non interessi, interessa perchè non si è fatta la conferenza stampa. Io volevo solo dare meriti allo staff, perchè io parlo per me, loro lavorano in sette. Poi, si parla sempre di vincere il campionato, come se fosse l’unica cosa importante. Nel primo tempo è stata una partita tosta, equilibrata, mentre nel secondo siamo riusciti a far girare meglio palla. Il gol nasce da un triplo pressing di Insigne, poi Fabian, che per qualcuno ha gambe più lente, ma che con il piede e con la testa è già oltre. Una mazza da golf ha…Insigne si è preso una responsabilità, visto il momento, ma ha già dimostrato il talento di calciatore ed uomo. Può girare sempre a testa alta, calciatore leale, di qualità, per noi sarà un problema perderlo. Davvero”