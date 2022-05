DAZN – Juric: “Una partita media, non male, ma neanche bene”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ai microfoni DAZN: “Oggi non male, certo, ma non bene. Abbiamo sbagliato a tratti, insomma mi aspettavo di più. La definisco una partita media. Tecnicamente dovevamo fare meglio, non credo che Belotti sia stato solo, era lì, con Koulibaly, alcuni movimenti sono stati sbagliati. A Praet sono io che chiedo di essere più dentro il gioco, mentre Ricci deve alzare il livello se vuole essere protagonista. Oggi, per esempio, abbiamo rubato e conquistato meno palloni e Ricci in questo deve crescere. Quest’anno è stato positivo per molte cose, abbiamo costruito una buona squadra, forse si sarebbero potuti fare più punti. Non è stato facile, ma è ovvio che per alzare l’asticella devi prendere giocatori forti. Il Torino non può galleggiare, per lottare per posti europei, bisogna mettersi lì e decidere e lo farò la società”