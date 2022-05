DAZN – Fabian Ruiz: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo, per l’altro ci prepariamo”

Fabian Ruiz, match winner della gara Torino/Napoli ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che era una partita difficile, contro una squadra che aggredisce e viene addosso. Noi volevamo vincerla, dopo quanto successo ad Empoli, anche per i tifosi che ancora una volta ci hanno seguiti. Non so cosa è successo ad Empoli, ma oggi abbiamo giocato bene e creato le nostre occasioni. Abbiamo raggiunto l’obiettivo, entrare in Champions ed era importante dopo due anni, è anche vero che siamo stati vicini all’ obiettivo scudetto, ma si sa, quello è difficilissimo. Spero che questo possa essere un anno di preparazione. Contento per il gol, forse sono stato aiutato dalla fortuna, ma sono contento soprattutto per la prestazione e la vittoria”