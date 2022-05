CALCIO FEMMINILE – E. Garnier (Napoli): “Per la sfida di Empoli siamo pronte”

Sono 21 le convocate del duo Domenichetti-Castorina in vista del match tra Empoli e Napoli Femminile che potrebbe essere decisivo per le sorti delle azzurre, chiamate a vincere in casa delle toscane che sono già salve. Orecchie tese, però, anche per sapere quanto accadrà tra Pomigliano e Fiorentina, le altre due compagini impelagate nella lotta per non retrocedere (entrambe le partite prenderanno il via domani alle 14.30). Assenti per diversi motivi Deppy, Popadinova, Baldi e Acuti sono state aggregate le giovani Caputo, Gallo e Penna. “Sarà una partita speciale per me – dice Emily Garnier, una delle tante ex di turno -, sarà bello rivedere tanti amici e riabbracciarli anche perché Empoli è stata la mia prima casa Italiana. Per il Napoli Femminile è ovvio che si tratta di una sfida determinante perché da questa gara dipenderà quasi tutto, abbiamo lavorato con il giusto atteggiamento in queste due settimane e adesso il destino è nelle nostre mani per cui dobbiamo dimostrare di valere questa salvezza”.

Questo il link alla video-intervista con Emily Garnier:

CLICCA QUI

