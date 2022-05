Belotti e un attaccante della Ligue 1 per il dopo Osimhen

Questo pomeriggio si giocherà Torino-Napoli, ma inevitabilmente il mercato, è sempre al centro dei pensieri del club azzurro, compreso l’attacco. Per esempio Andrea Belotti potrebbe essere un’idea, a Giugno sarà a scadenza di contratto ed è sempre stato nei pensieri della società di De Laurentiis. Ovviamente il tutto è legato anche all’addio di Osimhen. Quest’ultimo, dei 12 gol segnati, c’è anche quello segnato all’andata, è sempre richiesto dalla Premier League. In pole position, come riporta il CdS, c’è il Manchester United, a seguire Arsenal e Newcastle che nel mese di Gennaio aveva offerto 100 milioni. La cifra è sempre quella e che farebbe vacillare molto Adl. Infine per l’attacco piace Terrier del Rennes, la punta di 25 anni, è vice capocannoniere, dietro solo Mbappè. Al momento sono solo sondaggi, perchè si deve capire il futuro di Osimhen e c’è sempre un “gallo” italiano da seguire e da monitorare oggi pomeriggio.

La Redazione