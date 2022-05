Anguissa, feeling da subito: le cifre ed i tempi del riscatto

Quando c’è in campo si sente e si sente soprattutto quando non c’è. Frank Anguissa, da subito, è stato l’incastro perfetto, il pezzo mancante. Oggi la Gazzetta dello Sport esalta il rendimento del centrocampista, arrivato sul gong del mercato estivo e incantando contro la Juventus dopo un solo allenamento con la squadra: “Un rendimento che ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis a investire i 15 milioni fissati per esercitare il diritto di riscatto con gli inglesi del Fulham. Un pagamento che avverrà in tre rate annuali da 5 milioni e dunque ben ammortizzabile in prospettiva. Anguissa diventa pilastro anche del Napoli che sarà in un centrocampo che guardando avanti – con Fabian Ruiz e Piotr Zielinski che potrebbero partire – ha bisogno di certezze”.