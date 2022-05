Vendita diritti tv all’ estero: la Lega potrà trattare senza limitazioni

Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato delle modifiche eliminando di fatto le limitazioni riguardanti la vendita dei diritti tv della Serie A all’estero. La modifica più corposa riguarda il limite temporale, con i diritti che adesso potranno essere ceduti anche a pacchetti più ampi e non solo su base triennale (come già succede in Premier e Liga). Una direzione che si auspicavano i presidenti delle 20 di A che ora potranno rivolgersi ai broadcaster stranieri che hanno intenzione di puntare sul nostro campionato con progetti a lunga scadenza, dagli Stati Uniti al Medio Oriente e Nord Africa, tanti gli scenari che potrebbero aprirsi fin da subito e che, si augura la Lega, potranno portare nelle casse soldi in più di quanto preventivato.

da TMW