SKY, le ultime: domani davanti alla difesa Anguissa, non Lobotka

Ultime di formazione in vista della gara di domani contro il Torino con gli aggiornamenti della redazione di Sky Sport, riportati da TMW: “Infermeria svuotata a Castelvolturno: sia Lobotka che Ounas infatti sono convocabili per la sfida di Torino ma Spalletti non pare orientato a modificare assetto e uomini rispetto alla rotonda vittoria contro il Sassuolo. Lobotka quindi non dovrebbe sopravanzare, per ora, Anguissa nel duo davanti alla difesa. A destra Di Lorenzo verrà confermato mentre come trequartista centrale c’è sempre Ciro Mertens in pole sul resto della concorrenza”.