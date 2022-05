SERIE B – Lecce e Cremonese in A, l’Alessandria retrocede in C

Serata davvero di gala in serie B, dove c’erano diversi verdetti da decretare. Il Lecce e la Cremonese, salgono in A, ma se i salentini, era abbastanza scontata, meno lo era per i grigiorossi. La squadra di Pecchia sbanca Como, mentre il Monza perde a Perugia. Un altro verdetto è la retrocessione in C dell’Alessandria, spareggio invece play-out Cosenza-Vicenza dell’ex Napoli Maggio. Ecco tutti i risultati.

Risultati serie B

Crotone-Parma 0-1

Alessandria-Vicenza 0-1

Ascoli-Ternana 4-1

Benevento-Spal 1-2

Brescia-Reggina 3-0

Como-Cremonese 1-2

Cosenza-Cittadella 1-0

Frosinone-Pisa 1-2

Lecce-Pordenone 1-0

Perugia-Monza 1-0

CLASSIFICA

Lecce 71

Cremonese 69



Pisa 67

Monza 67

Brescia 66

Ascoli 65

Benevento 63

Perugia 58

Frosinone 58

Ternana 54

Cittadella 52

Parma 49

Como 47

Reggina 46

SPAL 42

Cosenza 35

Vicenza 34

Alessandria 34

Crotone 26

Pordenone 19

– Promozione in Serie A

– Qualificazione playoff

– Qualificazione playout

– Retrocessione in Serie C

A cura di Alessandro Sacco