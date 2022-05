Questa sera la serie B è davvero decisiva, visto che ci si gioca la promozione in massima serie, play-off e play-out e non mancano già i colpi di scena. La Cremonese al momento è in vantaggio sul campo del Como per 0-1. Per la squadra di Fabio Pecchia segna Di Carmine, su assist del classe 2000 e di proprietà del Napoli Gianluca Gaetano.

