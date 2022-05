Raiola, l’ultimo saluto: “Grazie per l’affetto e la vicinanza”

Si sono svolti ieri a Montecarlo i funerali, in forma privata, di Mino Raiola, scomparso sabato 30 aprile a 54 anni. I familiari, i collaboratori più stretti, alcuni dei tanti giocatori che in Mino avevano trovato un punto di riferimento totale, sotto ogni punto di vista. Tra Ibrahimovic ed Haaland, Donnarumma e Verratti, Fabregas e Kluivert. Ed è Enzo Raiola a ringraziare tutti attraverso un messaggio social: «Ringrazio tutte le persone che in questi giorni hanno inviato innumerevoli messaggi di affetto e vicinanza, ho ricevuto tante chiamate da persone che ho rincuorato io col cuore in gola. Grazie di cuore a tutte le persone che si sono presentate per l’ultimo saluto e mi hanno fatto sentire ancora di più fiero di lui. Lui oggi avrebbe fatto l’ennesimo casino nel vederci piangere e stringersi intorno a lui, che ha sempre dato e non voleva mai niente da nessuno».

Fonte: CdS