Paolo Del Genio, giornalista

“Il crollo dell’Atalanta è la grande novità di questa stagione ed è il motivo per cui il Napoli è già andato in Champions League, quando con gli stessi punti si decise tutto solamente all’ultima giornata di campionato”. Non tutte le stagioni sono uguali. E, forse, bisognerà abituarsi all’idea di situazioni non dominanti. Ma combattute…