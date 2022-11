ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Movimento femminile? Deve essere un punto di prosieguo per la crescita”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco.

Sul prossimo turno del campionato Femminile “Domenica sarà una giornata calda, perché scenderanno in campo Napoli, Pomigliano e Fiorentina in un vero e proprio spareggio salvezza, mentre il Napoli, sempre alle 14:30, giocherà contro l’Empoli, che invece è già salva matematicamente. Sarà una domenica importante, e ci auguriamo che non possa essere una lotta fratricida fra Napoli e Pomigliano”.

Sul professionismo del Calcio Femminile “Io credo che, come molti addetti ai lavori hanno detto negli ultimi giorni, che questo debba essere non un punto di partenza, ma di prosieguo. questo inizio di crescita del movimento femminile è nato con la Juventus e la Fiorentina, poi sono arrivati altri grandi club, e quello è stato l’inizio. Il prosieguo quale deve essere? Queste società devono investire di più nel calcio femminile, e devono puntare a fare più spettatori rispetto a oggi, come succede già in Europa. Infine è importante la questione stipendi, dove bisognerà continuare a rendere le nostre calciatrici importanti come fanno all’estero. Si spera che che alcune squadre possano trovare l’affiliazione con i grandi club”.

