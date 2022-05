Omar El Kaddouri, ex Azzurro: “Questione di esperienza”

A Radio Marte, Omar El Kaddouri, ex Azzurro:

“Anche secondo me avrei potuto fare di più, purtroppo ho fatto un po’ di scelte sbagliate, un po’ di sfortuna, ma comunque sono orgoglioso di quello che ho fatto e che sto facendo. Il campionato con il PAOK è stato emozionante, lì è come a Napoli, non vincevano da 30 anni. Quest’anno credevo nello scudetto del Napoli. Avevano le capacità per vincerlo, purtroppo queste tre partite sono andate male. Il Napoli non è riuscito neanche questa volta, ma comunque rimane una stagione positiva. Mi sarebbe piaciuto molto venire giù se avesse vinto lo scudetto. Vincere aiuta a vincere, quando in squadra hai giocatori giovani che hanno vinto poco è difficile. Serve esperienza nei momenti chiave. Al Napoli è mancato qualcosa, le partite con Roma e Fiorentina sembravano gare di inizio campionato. Quest’anno potevano fare qualcosa di grande, è mancata l’esperienza”.