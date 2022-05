In casa Napoli sarà un’estate davvero piena di impegni, tra acquisti, cessioni e rinnovi. Non sarà semplice insomma per il d.s. Cristiano Giuntoli bisognerà cominciare ad avere il cellulare sempre acceso e aspettare anche eventuale proposte per i vari calciatori. Tra questi Lozano, come ha aggiornato su twitter, il giornalista Nicolò Schira: “Il Liverpool sta monitorando l’esterno messicano, che potrebbe lasciare in estate il Napoli”.

La Redazione