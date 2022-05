Minervini: “Zielinski deve giocare al centro in un 4-2-3-1, è il suo modulo ideale”

Arturo Minervini, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Sulla stagione di Spalletti

“Spalletti ha commesso un errore, perché non può pensare di dire di lottare per lo scudetto all’inzio e poi tirarti indietro e dire che la qualificazione in Champions è un grande risultato. Il rimpianto lo devi avere, specialmente se perdi punti importanti contro le piccole. Sicuramente il voto complessivo è positivo, ma bisogna anche ricordare le tante cose che potevano essere fatte meglio, sia in Italia che in Europa. Lui in sostanza ha fatto bene, ma non benissimo, se merita la riconferma non lo so, perché se ad esempio penso ad Italiano, penso ad un progetto in crescita, mentre se penso a Spalletti, penso che l’anno prossimo la musica sarà più o meno questa.”

Su Zielinski

“Lo scorso anno abbiamo visto il miglior Zielinksi di sempre, perché giocava in un modulo totalmente calzante a lui. Sicuramente ci sono state problematiche anche legate al Covid, oltre che dal punto di vista tattico. Ma secondo me lui deve giocare al centro in un 4-2-3-1, è il suo modulo ideale e in quella posizione ha dimostrato di fare la differenza.”