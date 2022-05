Minervini, giorn.: “Osimhen? Bisogna capire come farlo rendere al meglio”

Arturo Minervini, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Sul progetto Napoli e il mercato

“Spalletti ha detto che questa squadra ha bisogno di fisicità, e la linea su cui la società sta operando è quella. Riguardo al centravanti, Osimhen è molto forte, ma bisogna capire come farlo rendere al meglio, perché a volte ha fatto fatica a interagire con i compagni. In caso di partenza di Osimhen, che riceverà sicuramente delle offerte mostre, un nome che mi piace è quello di Scamacca. Se prendi Barak devi giocare a tre in mezzo al campo devi avviare, di conseguenza, un discorso tattico diverso rispetto a quello attuale, ma devi anche capire cosa fare con Zielinski e con gli altri centrocampisti in rosa, e riadattare il modulo di conseguenza. Il Napoli deve fare delle scelte, e questo è il momento delle scelte, e il Napoli deve capire come vuole evolvere il progetto. Bisogna capire che per poter alzare la competitività bisogna arrivare prima degli altri, ricominciare ad arrivare per primi su certi giocatori.“