Mihajlovic torna in panchina col suo Bologna, le sue condizioni migliorano

Sinisa Mihajlovic, malato di leucemia, ha dimostrato in questi mesi, anche dopo il secondo ricovero, di non voler mollare, e di non volersi arrendere. Una buona notizia arriva dal quotidiano ANSA, secondo il quale domenica mister Sinisa sarà in panchina col suo Bologna, che affronterà al Penzo la 36esima giornata di campionato di Serie A contro il Venezia. Mihajlovic arriverà direttamente a Venezia per la conferenza stampa, viste tutte le precauzioni che dovrà prendere per le cure che effettuando, e per accompagnare il giorno dopo i suoi ragazzi in campo.