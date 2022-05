Mertens, rinnovo strategico: non è un caso che se ne parli ora…

Sembrava che le possibilità fossero davvero ridotte al lumicino. Dries Mertens sembrava destinato ai saluti. Ora invece se ne parla e a fare la prima mossa è stato De Laurentiis in persona. Il giocatore belga potrebbe rinnovare col Napoli. Il motivo? Tecnico, chiaramente, perchè il suo valore non si discute, ma anche strategico, stando a quanto afferma oggi La Gazzetta dello Sport, visto che non è del tutto da escludere la partenza di Victor Osimhen che ha mercato in Premier League: “Non è un caso che, dopo una iniziale chiusura, ora De Laurentiis abbia aperto al rinnovo di Ciro Mertens, che oggi compie 35 anni. Alla fine l’esperto cannoniere belga diventerà il trait d’union fra il Napoli di oggi e quello che sarà nella prossima stagione”.