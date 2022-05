Luca Cerchione: “Le ultime sul dopo Fabian Ruiz. AdL-Spalletti? Smentisco un voce di queste ore”

Il Napoli, in attesa di scendere in campo contro il Torino, domani alle ore 15,00, pensa al mercato estivo e ci sono diverse questioni in ballo. Il giornalista di One Station Radio Luca Cerchione aggiorna su twitter in tempo reale. “Nome nuovo per il post #FabianRuiz, che scala l’ordine gerarchico precedentemente indicato, piazzandosi come 2º nella wishlist del #Napoli, alle spalle di #Barak: si tratta di Mattias #Svanberg, classe ‘99 del #Bologna. Valutazioni simili (15/20mln)ma svedese 5cm e 5 anni in meno. Ed aggiungo: NESSUNA, e dico NESSUNA, lite tra #Adl e #Spalletti per #Ospina. A fine stagione il colombiano si siederà col #Napoli prima di accordarsi con qualunque altra squadra, gli azzurri hanno la precedenza. Giusto, @Paolo_Bargiggia? L’assenza di #Spalletti alla conferenza stampa pre #TorinoNapoli non ha niente a che vedere col futuro del tecnico. Ad oggi, al 90%, sarà lui l’allenatore del #Napoli 2022/23, e lui stesso, alla prima occasione utile, spiegherà il perché del forfait odierno”.

La Redazione