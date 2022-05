Lobotka: “Spalletti è stato fondamentale, ha creduto in me”

Lobotka è pronto per il Torino. «Sono pronto e siamo pronti tutti contro un avversario molto forte», ha detto nell’intervista a Radio Kiss Kiss. Lo slovacco è tornato a disposizione dopo l’infortunio muscolare con la Fiorentina. è pronto per il Torino.ha detto nell’intervista a Radio Kiss Kiss. Lo slovacco è tornato a disposizione dopo l’infortunio muscolare con la Fiorentina.

Il centrocampista azzurro fissa l’obiettivo per quest’ultimo scorcio di stagione. «Blindare il terzo posto? Esatto. Forse anche il secondo. Cerchiamo di giocare al meglio ed esprimere il nostro miglior calcio». Miglior calcio che Lobotka è riuscito ad esprimere in questa stagione rispetto all’anno scorso quando trovò pochissimo spazio. «Quant’è stato importante Spalletti? Molto. Mi ha dato l’opportunità, ha creduto in me e avere la fiducia dell’allenatore è molto importante».