La cena diventa abitudine: lunga chiacchierata ADL/Spalletti

Ieri, dopo aver osservato l’allenamento da bordocampo, Aurelio De Laurentiis si è rivisto con la squadra in un ristorante di Pozzuoli, per quella che adesso potrebbe diventare un’abitudine. Soprattutto dopo i sei gol rifilati al Sassuolo. L’incontro a cena più che momento di riflessione interna è stata anche occasione per un brindisi alla Champions raggiunta e per darsi un nuovo mini-obiettivo per queste tre partite restanti che De Laurentiis e Spalletti vogliono sfruttare per consolidare il terzo posto e chiudere nel migliore dei modi. Il quotidiano Il Mattino scrive di un particolare momento della serata in cui Luciano Spalletti ed il presidente azzurro avrebbero avuto una lunga chiacchierata e che il clima, a differenza delle affermazioni di qualcuno, sembra davvero sereno in casa Napoli.