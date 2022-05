Il Napoli ha già in mente i sostituti di Ounas e Osimhen

In casa Napoli, c’è da pensare alle ultime tre partite: Torino, Genoa e Spezia, ma al tempo stesso si guarda al mercato, dove bisogna anche resistere ad alcune sirene estere. Uno su tutti Osimhen che piace alla Premier League, anche se si chiede sempre sui 100 milioni. Il club azzurro però non sta a guardare, si pensa già al suo sostituto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, piace Armando Broja, attaccante albanese del Southampton, giocatore che conosce molto bene il c.t. Edy Reja. Sul calciatore c’è anche il Borussia Dortmund, ma il Napoli vigila con molta attenzione. Su Ounas invece probabilmente sarà addio in estate e si pensa al classe 2000, ora al Frosinone, Alessio Zerbin.

La Redazione