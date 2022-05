Graziani: “Spalletti avrebbe dovuto far giocare di più Mertens”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Ciccio Graziani

“Credo che il terzo posto sia l’obiettivo in più per tutti. Dopo aver vanificato la possibilità di lottare per lo scudetto, arrivare almeno terzi può dare un minimo di gratificazione. Se la Juve dovesse arrivare davanti al Napoli credo che i tifosi non lo accetterebbero.

Io credo che il Napoli abbia avuto una difficoltà fisica, non credo che c’entri la tensione nervosa.

Tante volte non sono stato d’accordo con Spalletti quest’anno, Mertens con me avrebbe giocato molto di più. Dire oggi, però, che questo abbia condannato il Napoli non è giusto.

Tra De Laurentiis e Spalletti non c’è nessuna guerra. Il presidente è rimasto insoddisfatto, ma ha comunque fiducia nell’allenatore”.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: RadioMarte