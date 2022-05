Gasparri su Mourinho: “Gli auguro di tornare all’Olimpico come Ranieri e non come Spalletti”

Il Senatore della Repubblica e tifoso della Roma, Maurizio Gasparri, ha parlato ai microfoni di SerieANews.com, soffermandosi sulla vittoria della squadra giallorossa per la finale di Conference League. “La finale è un dato positivo, anche se in campionato avremmo potuto fare di meglio e qualificarci per la Champions. Questo risultato resta importante e vediamo cosa succederà nelle prossime stagioni. Le lacrime di Mourinho? È stato bello, anche umanamente. Poi lui è un signor professionista che prende milioni di euro, ma è comunque toccante. Auguro a Mourinho quello che gli è già successo a Milano, quando San Siro gli ha dedicato la standing ovation. Gli auguro di avere un futuro a Roma come quello di Ranieri, che ieri è stato il grande vincitore della serata. Ha avuto un applauso convinto e commosso di tutto lo stadio. Pensi se ci fosse stato Spalletti in tribuna… Ecco, a Mourinho auguro di invecchiare e tornare all’Olimpico come Claudio Ranieri e non come Luciano Spalletti. Ranieri è una persona vera e lo stadio si è alzato tutto in piedi. La sua commozione mi ha colpito più di quella di Mo urinho”.