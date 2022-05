Il Napoli è in partenza, destinazione Torino, dove domani alle ore 15,00 affronterà i granata di mister Ivan Juric per la terz’ultima di campionato. L’allenatore Luciano Spalletti recupera Di Lorenzo e Anguissa, mentre non ci sarà Ghoulam, per noie muscolari. Ecco la lista dei convocati.

Fonte: twitter Sscnapoli