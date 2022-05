[Formazioni] Torino-Napoli: un dubbio a centrocampo per Juric. Lobotka scalpita

Domani pomeriggio allo stadio “Grande Torino”, fischio d’inizio alle ore 15,00, i granata affronteranno in casa il Napoli per la terz’ultima giornata di campionato. Per Ivan Juric c’è un solo dubbio di formazione, a centrocampo ballottaggio Pobega-Ricci, per affiancare Mandragora. In difesa spazio a Izzo, Bremer e Rodriguez. In attacco Belotti con alle spalle Praet e Brekalo. In casa azzurra invece c’è da monitorare la situazione di Anguissa, ieri lavoro in palestra a livello precauzionale, pronto in caso di necessità Lobotka. Per il resto confermato i 4 in attacco: Lozano, Mertens, Insigne e Osimhen.