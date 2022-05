Dossena: “Napoli? Si perdono gli scudetti perchè si perdono punti con le medio-piccole”

Beppe Dossena, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, alla trasmissione Tempi Supplementari.

“Il Napoli poteva vincere lo scudetto, così come se lo stanno giocando fino in fondo Milan ed Inter ed al termine del campionato ognuna avrà da rammaricarsi, ora i due punti di vantaggio del Milan portano i rossoneri a certificare la possibilità di vittoria, ma ci sono ancora tre gare e tutto può ancora accadere. Anche in coda c’è bagarre e faccio i complimenti alla Salernitana, che sta compiendo un autentico miracolo. Il prossimo turno con il Cagliari è davvero incredibile, i rossoblù hanno più qualità ma i favori del pronostico sono tutti dalla parte della formazione di Nicola. Il Napoli? La squadra ha perso in casa punti inaspettati, è però la storia del nostro campionato: si perdono gli scudetti perchè si perdono punti con le medio-piccole”.