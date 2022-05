Domenichini, staff tecnico del Napoli: “Non bisogna essere scontenti, l’obiettivo è stato raggiunto”

Marco Domenichini, secondo allenatore di mister Luciano Saplletti al Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa, insieme al resto dei suoi colleghi. In particolare, l’allenatore ha sottolineato quanto la squadra abbia dato in questa stagione, e che bisogna apprezzare l’obiettivo raggiunto. “Nulla era scontato all’inizio, il dispiacere c’è stato perchè c’era un sogno da poter trovare e non ci siamo riusciti, ma non dobbiamo essere scontenti, perchè l’obiettivo stagionale è stato raggiunto. Fra l’altro la squadra ha raggiunto un bel calcio”.