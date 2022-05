‘Daily Record’: “Ben 5 squadre della Premier su Aaron Hickey che piace tanto al Napoli”

Appena 20 anni e già tanti club a inseguirlo sul mercato. Sarà un’estate calda per Aaron Hickey , l’esterno del Bologna protagonista di una grande stagione con la squadra di Mihajlovic quest’anno: 33 presenze, 5 gol e anche un assist in Serie A per lo scozzese su cui risuonano già forti le sirene di mercato non solo dall’Italia ma anche dall’estero Secondo quanto riportato da Daily Record, su Hickey ci sarebbero gli interessi dei top club italiani come Juventus, Napoli e anche il Milan, ma dalla Premier League negli ultimi tempi sembra aver bussato alla porta del suo entourage anche l’Arsenal di Arteta. Ma anche altre squadre inglesi come Newcastle, Brentford, Liverpool e anche Aston Villa lo starebbero seguendo con molto interesse in vista dell’estate. Hickey era stato acquistati dal Bologna per poco più di 1,5 milioni di euro, il suo valore oggi si aggira sui 15-20 milioni. Fonte: Mattino.it