Michele Criscitiello, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Si Gonfia La Rete, soffermandosi tra le altre cose sulla vicinanza di De Laurentiis alla squadra, ed il mercato azzurro.

“Questo campionato lo vince chi sbaglia meno, il Napoli ha sbagliato nel momento peggiore quando il tempo per recuperare non c’era più.

Chi dice che De Laurentiis non voglia vincere lo scudetto è un pazzo. La verità è che non farà follie per vincerlo. Secondo me sta rosicando perché voleva vincerlo. Spalletti non è Gattuso, se si va allo scontro fa come Mazzarri prenderà lo stesso lo stipendio.

La reazione del presidente post Empoli è la dimostrazione quello che sto dicendo. Il fatto che De Laurentiis prova a tenere il bilancio in regola non è un fatto negativo.

Partiranno 2/3 giocatori e ne arriveranno altrettanti. Il Napoli se la giocherà con la Roma che ha un progetto di crescita”.