C’è già la fila per il centravanti albanese seguito dal Napoli

Non segna in campionato dallo scorso febbraio, ma i 9 gol messi a segno in questa stagione sembrano aver acceso i riflettori d’Europa su Armando Broja, attaccante del Chelsea in prestito al Southampton quest’anno. Sul centravanti albanese del 2001, infatti, ci sarebbe anche il Napoli che il profilo di Broja lo conosce bene e lo valuta nel caso in cui club inglesi dovesseroSu Broja, però, sembra esserci già la fila: il Southampton vorrebbe trattenerlo, nelle ultime ore anche il West Ham si è fatto sotto con il Chelsea per la prossima estate. A decidere, ancora una volta, saranno i Blues: secondo Sky Sports UK, la delicata situazione societaria, al momento, lascia tutto aperto, Broja potrebbe addirittura fare ritorno al Chelsea in pianta stabile o essere ceduto per far cassa. Le difficoltà degli inglesi fanno comodo al Napoli che non sa ancora se dover puntare forte su una alternativa o coccolarsi Osimhen anche il prossimo anno. puntare davvero su Osimhen il prossimo anno e lasciare gli azzurri senza un centravanti. Mattino.it