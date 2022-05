Caso Bari-Napoli, i De Laurentiis ricorreranno all’Alta Corte di Giustizia Europea

“Alta tensione all’ombra del San Nicola. La multiproprietà è faccenda serissima. Non riguarda solo i De Laurentiis ma l’intera città. La squadra in partenza per Modena si porta dietro ansie e inquietudini nell’ultimo atto della Supercoppa di C. La decisione del Tribunale federale che ha rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis presentato dall’avvocato Mattia Grassani avverso l’illegittimità e incostituzionalità, soprattutto sull’efficacia retroattiva, delle nuove norme federali sulla multiproprietà che impongono il termine ultimo del 30 giugno 2024. Ma i De Laurentiis sono decisi ad andare fino in fondo ricorrendo in ultima istanza, dopo il Consiglio di Stato, all’Alta Corte di giustizia Europea in Lussemburgo“. Come scrive oggi il CdS